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Силовые структуры
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12:18, 5 августа 2026Силовые структуры

Обманывающую пенсионеров группировку накрыли в российском городе

В Челябинской области пройдет суд над 2 участниками группировки по обману пенсионеров
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые стали частью преступной группировки по обману пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Они обвиняются в мошенничестве. Старший фигурант также обвиняется во вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Их дело направлено в суд. В ведомстве предупредили, что «легкий заработок» в мессенджерах — это соучастие в преступлении.

По версии следствия, в мае 2026 года 18-летний молодой человек вступил в переписку в Telegram с кураторами, предложившими участвовать в хищении денег у пенсионеров. Он привлек 17-летнего знакомого.

Кураторы звонили пожилым женщинам и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для «решения вопроса» одной 80-летней пенсионерке нужно было передать 400 тысяч рублей, другой — 146 тысяч рублей на лечение дочери якобы пострадавшей в аварии. Молодые люди прибывали по адресам, забирали деньги и переводили их кураторам, оставляя себе 5–7 процентов от суммы

Ранее в Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера почти 2,6 миллиона рублей.

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