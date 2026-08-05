Обманывающую пенсионеров группировку накрыли в российском городе

В Челябинской области пройдет суд над 2 участниками группировки по обману пенсионеров

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые стали частью преступной группировки по обману пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Они обвиняются в мошенничестве. Старший фигурант также обвиняется во вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Их дело направлено в суд. В ведомстве предупредили, что «легкий заработок» в мессенджерах — это соучастие в преступлении.

По версии следствия, в мае 2026 года 18-летний молодой человек вступил в переписку в Telegram с кураторами, предложившими участвовать в хищении денег у пенсионеров. Он привлек 17-летнего знакомого.

Кураторы звонили пожилым женщинам и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для «решения вопроса» одной 80-летней пенсионерке нужно было передать 400 тысяч рублей, другой — 146 тысяч рублей на лечение дочери якобы пострадавшей в аварии. Молодые люди прибывали по адресам, забирали деньги и переводили их кураторам, оставляя себе 5–7 процентов от суммы

Ранее в Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера почти 2,6 миллиона рублей.