В Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера почти 2,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера почти 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале местной полиции.

«19 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение от 74-летнего жителя Петербурга о совершенном в отношении него мошенничестве. В период с 9 по 16 июля ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных спецслужб, и под предлогом проверки денежных средств убедили его четыре раза у дома по месту жительства передать курьеру свои личные накопления. В общей сложности материальный ущерб составил 2,596 миллиона рублей», — констатировали в ведомстве.

Спустя 11 дней, 30 июля, возле одного из домов северной столицы был задержан 28-летний безработный житель Оренбургской области. Его заключили под стражу, возбудив уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Тем временем мошенники украли 30 миллионов рублей у супругов-пенсионеров из Москвы. Они также переводили деньги для «проверки».