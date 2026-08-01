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17:37, 1 августа 2026Силовые структуры

В Петербурге задержали курьера мошенников

В Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера почти 2,6 млн рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера почти 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале местной полиции.

«19 июля в полицию Выборгского района поступило сообщение от 74-летнего жителя Петербурга о совершенном в отношении него мошенничестве. В период с 9 по 16 июля ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных спецслужб, и под предлогом проверки денежных средств убедили его четыре раза у дома по месту жительства передать курьеру свои личные накопления. В общей сложности материальный ущерб составил 2,596 миллиона рублей», — констатировали в ведомстве.

Спустя 11 дней, 30 июля, возле одного из домов северной столицы был задержан 28-летний безработный житель Оренбургской области. Его заключили под стражу, возбудив уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Тем временем мошенники украли 30 миллионов рублей у супругов-пенсионеров из Москвы. Они также переводили деньги для «проверки».

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