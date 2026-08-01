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18:49, 1 августа 2026Экономика

Биолог рассказал об опасности встречи с лисами

Биолог Глазков: Выходящие к людям лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Выходящие навстречу людям лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний. Об опасности рассказал биолог Павел Глазков, его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам эксперта, дикие животные все чаще появляются в Москве и Подмосковье — их уже встречали в парке «Яуза», в районах ЖК «Бутово Парк», Пушкино и Щербинке. Причиной участившихся встреч стал рост численности лисиц (она увеличилась почти на 40 процентов) из-за отсутствия естественного контроля за популяцией и подкармливания диких животных людьми.

«Запрет охоты в Москве приводит к тому, что внутри столицы беспрепятственно размножаются лисицы. Плюс люди их подкармливают, а еще идет приток животных из Московской области. Мы боролись с бездомными собаками, но эту нишу сразу заняли лисицы — без конкуренции за пищу», — рассказал биолог.

Глазков предупредил, что лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство и стригущий лишай. О них могут свидетельствовать нарушение координации, необычное поведение и обильное слюноотделение. При встрече с лисой специалисты советуют не подходить к животному и не пытаться его покормить, так как подобные признаки появляются только на поздних стадиях болезни.

Во время прогулки по лесу в Одинцовском районе к питомцу 49-летнего мужчины подбежала лиса и напала на животное. Хозяин собаки попытался их разнять, но хищница вцепилась ему в правую руку и откусила фалангу безымянного пальца. Пострадавшего госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь.

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