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19:21, 1 августа 2026Экономика

В европейской стране начался дефицит овощей

Guardian: В Великобритании начался дефицит овощей на фоне засухи и аномальной жары
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В Великобритании начался дефицит овощей на фоне засухи и аномальной жары. Об этом сообщает Guardian.

Многие фермеры испытывают трудности при выращивании культур в условиях жары — воды на полив не хватает даже тем, у кого на фермах есть ирригационные системы и резервуары. В результате оптовые цены на помидоры в европейской стране выросли более чем на 60 процентов, на салат-латук — на 90 процентов, а на картофель — более чем на 40 процентов.

В Великобритании сократились урожаи пшеницы и картофеля, томатов и оливок, а также английского гороха — брокколи и цветную капусту уже приходится импортировать из Испании и Голландии. Некоторые фермеры задумались о замене сортов на более приспособленные к жаре.

Руководители крупнейших британских супермаркетов обратились к премьеру Энди Бернэму с предупреждением, что лесные пожары и экстремальные погодные условия представляют угрозу для продовольственной безопасности Великобритании. Производители и оптовики продуктов питания, призвали правительство сделать продовольственную систему национальным приоритетом и снизить зависимость от импорта продуктов питания.

Как заявил Тим О'Мэлли, председатель Nationwide Produce, оптового поставщика продуктов питания для ресторанов и кейтеринговых компаний, больше всего от жары пострадали полевые культуры, такие как листовая зелень, брокколи и салат айсберг. Производство томатов, большая часть которых в это время года импортируется в Великобританию из Нидерландов и Бельгии, также страдает из-за стабильно высоких температур, что приводит к уменьшению размера плодов и их повреждению.

В один из дней периода экстремальной жары в Европе в конце июня было зафиксировано сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории показатели температур наблюдались в Великобритании, Чехии, Словакии, Черногории, Сербии, Румынии, Албании, Польше, Хорватии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии.

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