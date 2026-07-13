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08:39, 13 июля 2026Экономика

Раскрыто число погибших от жары в Европе

В Европе от экстремальной жары погибли не менее десяти тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Не менее десяти тысяч человек могли стать жертвами экстремальной жары, которая установилась в Европе. Об этом свидетельствуют данные европейского центра по мониторингу смертности, на них ссылается ТАСС.

Как утверждается, избыточная смертность в Европе на 26-й неделе текущего года превысила десять тысяч человек среди групп всех возрастов. Причем превалирующее значение зафиксировано в группе людей в возрасте от 65 лет — более девяти тысяч смертей.

Высокий уровень избыточной смертности зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия вошли в список стран с низким уровнем избыточной смертности.

Ранее сообщалось, что основной причиной аномальной жары, накрывшей Великобританию и континентальную Европу, стало изменение климата. Об этом рассказала британский королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.

Волна экстремальной жары накрыла европейский регион в конце июня. В один из дней фиксировались сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории показатели температур отметили в Великобритании, Чехии, Словакии, Черногории, Сербии,Румынии, Албании, Польше, Хорватии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии.

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