Военный эксперт высказался о возможности частного бизнеса создать собственную ПВО

Орлов: У частного бизнеса в РФ нет полномочий, чтобы обороняться от налетов БПЛА

Частный бизнес в России не имеет достаточно полномочий, чтобы обороняться от налетов беспилотников. Об этом высказался инженер, военный эксперт Владимир Орлов в беседе с «Царьградом».

«У частного бизнеса нет такой функции. Он, может быть, и хотел бы даже это делать. Но, если мы посмотрим на то законодательство, которое сегодня у нас существует, частный бизнес при всем желании не может создавать свою собственную ПВО», — объяснил эксперт.

При этом частные охранные предприятия, которым разрешили выстраивать оборону объектов бизнеса, могут использовать стрелковое оружие. Однако сбить им беспилотник — задача нетривиальная, подчеркнул Орлов.

«Сбивать обычным стрелковым оружием вот эти, извините, фанерные беспилотники — это очень сложная задача. Поверьте, их необходимо уничтожать только какими-то дронами-перехватчиками», — добавил он.

На фоне ударов беспилотников российские торговые сети начали переживать за свои склады. Они стали обсуждать с поставщиками корректировку договоров, в том числе предлагая последним самим доставлять товары до магазинов и распределительных центров.