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16:19, 3 августа 2026 (обновлено: 16:59, 3 августа 2026)Экономика

Российские торговые сети начали переживать за свои склады

«Ъ»: Крупнейшие ретейлеры в РФ предлагают поставщикам самим возить товары в магазины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

На фоне ударов беспилотников по крупным складам на территории России торговые сети начали обсуждать с поставщиками корректировку договоров, в том числе предлагая последним самим доставлять товары до магазинов и распределительных центров. Об этом со ссылкой на представителей компаний — партнеров ретейлеров и экспертов, пишет «Коммерсантъ».

В Рыбном союзе подтвердили получение таких обращений и обсуждение ситуации внутри отраслевых сообществ. Исполнительному директору Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеславу Мамонтову также известно о возможности корректировки логистики.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Востриков объяснил, что сейчас самостоятельно развозят продукцию только поставщики и дистрибьюторы скоропортящихся товаров (например, хлебобулочных изделий), работающие в небольшом радиусе.

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Все остальные участники рынка работают с розницей через распределительные центры, а туда продукцию везут сами ретейлеры. Схема позволяет им оптимизировать издержки и устанавливать более привлекательные цены в магазинах.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отказ от такого формата работы точно приведет к росту отпускной цены товара. Если ретейлеры не смогут повысить стоимость продукции в рознице, то столкнутся с убытками. Впрочем, Востриков не видит возможностей для перехода на самостоятельную доставку у всех участников рынка. Согласиться на такую схему могут лишь некоторые из них, например, производители алкоголя, добавляет Бурмистров.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удары по складам российских маркетплейсов наносятся из-за желания испортить жизнь россиянам.

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