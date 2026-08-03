Основатель российского косметического бренда раскрыл секрет популярности марки

Сооснователь VOIS Загорский: Ключевым для бренда становится не охват, а вовлеченность

Сооснователь бренда уходовой косметики VOIS Владимир Загорский раскрыл секрет популярности марки. Он объяснил, что бренд сегодня перестает быть только продуктом, а превращается в среду, в которой есть контент, люди, события, опыт. Об этом он заявил в комментарии «Ленте.ру».

Качество перестало быть конкурентным преимуществом, оно стало базой. Большинство продуктов в своей категории «достаточно хорошие», и разница между ними для пользователя не всегда очевидна. Конкуренция смещается в другую плоскость — за внимание, отметил Загорский.

Аудитория стала хуже реагировать на прямую коммуникацию. Рекламные форматы — от баннеров до интеграций — чаще воспринимаются как шум. Теперь пользователь не хочет, чтобы ему что-то «продавали» — вместо этого он сам собирает мнение о бренде. Решение о покупке складывается из множества касаний: социальные сети, маркетплейсы, отзывы, обсуждения, офлайн-опыт

«Человек может долго наблюдать за брендом: просто смотреть, читать, возвращаться. И только потом принять решение. В этот момент важна не одна точка контакта, а общее ощущение», — высказался предприниматель.

На этом фоне ключевым становится не охват, а вовлеченность. Бренды начинают работать не только с аудиторией, но и с комьюнити — людьми, которые уже пользуются продуктом.

Более миллиона отзывов, как, например, у нашей уже легендарной желтой маски для волос — это не результат рекламы. Это результат того, что люди пользуются продуктом и хотят про него говорить Владимир Загорский сооснователь VOIS

Для брендов изменилась и логика работы: делается меньше упора на разовые кампании и больше — на постоянный диалог. Стало меньше контроля над коммуникацией и больше участия аудитории.

Бренд уходовой косметики VOIS основали Ислам Гедиев и Владимир Загорский еще в сентябре 2021 года. В 2024 году выручка VOIS выросла с 388,4 миллиона до 2,5 миллиарда рублей, а прибыль — с 43,8 миллиона до 592 миллионов рублей. Эксперты связывают такой результат с грамотной работой на маркетплейсах и новой для России практикой найма блогеров в штат. Ежемесячное число внешних блогеров, с которыми сотрудничает бренд, Ищенко оценивает примерно в 400 человек.

VOIS сотрудничает с китайскими фабриками с самого запуска. У компании семь партнеров в городе Гуанчжоу и провинции Гуандун.