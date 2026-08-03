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18:05, 3 августа 2026 (обновлено: 18:13, 3 августа 2026)Путешествия

Пассажир устроил беспорядок в аэропорту Азии после пятичасовой задержки рейса

Пассажир устроил беспорядок в аэропорту Куала-Лумпура после пятичасовой задержки рейса
Алина Черненко

Фото: Pak_Sun / Shutterstock / Fotodom

Пассажир устроил беспорядок в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпур после пятичасовой задержки рейса. Об этом пишет портал The Star.

Уточняется, что инцидент произошел в азиатской воздушной гавани 27 июля. 25-летний гражданин Индонезии впал в ярость, начал оскорблять представителей авиакомпании и угрожать им.

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Когда на место прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, мужчина отказался подчиняться их требованиям, вел себя непристойно и агрессивно. В итоге его сопроводили в офис иммиграционной службы и заключили под стражу на четыре дня.

Ранее в США пассажир спрятал нож внутри пряжки ремня, попался в аэропорту и впал в ярость при задержании. По его мнению, такой предмет не должен был стать большой проблемой.

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