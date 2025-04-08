Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?

Переполненные рейсы, крошечные кресла, очереди на посадку и отсутствие свободного места на багажной полке — неизбежный стресс для любого путешественника. Но иногда ко всем неудобствам, связанным с условиями авиакомпаний, добавляется еще и вопиющее поведение попутчиков. Ради собственного комфорта некоторые пассажиры задирают босые ноги на подлокотники, засыпают на плечах незнакомцев и поглощают чересчур ароматную пищу, а потом, чтобы развлечься, включают кино без наушников, резко откидывают спинку сиденья и откупоривают бутылку спиртного из duty free. Эксперты индустрии утверждают, что по своей природе люди добры и отзывчивы, однако во время утомительного перелета любой может сбиться с пути. И в этот момент в игру вступают правила этикета. Как вести себя на борту, чтобы не раздражать попутчиков, и что делать с шумным и неопрятным соседом — в материале «Ленты.ру».

«Я пишу о путешествиях уже более двух десятилетий и пролетаю от 50 до 100 тысяч миль в год. За это время я видела буквально все варианты поведения в небе — как плохого, так и хорошего. По очевидным причинам хуже всего я перенесла рейс, сидя рядом с мужчиной, который съел целую гору куриных ножек в соусе барбекю по пути из Таиланда. А лучшим был мой недавний перелет из Исландии в Нью-Йорк, во время которого экипаж устроил пассажирам групповую растяжку, которая закончилась сбором мусора и аплодисментами», — поделилась тревел-журналистка Мелисса Клурман, путешественница с 25-летним стажем.

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Чтобы найти ключ к максимально комфортному перелету, Клурман взяла интервью у преподавателей этикета и сотрудников авиакомпаний. На основе их историй и рассуждений ей удалось отыскать истину в спорах о непристойном поведении пассажиров и составить свод простых правил, которые облегчат жизнь любому путешественнику.

Нужно ли помогать соседям?

Первое правило — не игнорировать нуждающихся в помощи. Внимание друг к другу и командная работа имеют большое значение, считает руководитель отдела по связям с общественностью Expedia Group Мелани Фиш.

«Помните: вы все вместе буквально застряли в маленьком пространстве и направляетесь в один пункт назначения. Если у попутчика заняты руки, оцените ситуацию и предложите помощь. Это может быть что-то простое: поднимите чью-то тяжелую сумку или развлеките плачущего ребенка», — призывает она.

Клурман добавляет, что обычно демонстрирует свое участие и готовность к действию простой фразой: «Могу ли я вам помочь?» Однако подчеркивает, что в случае отказа не стоит настаивать.

Главное правило этикета гласит: «Думай о других, прежде чем подумать о себе»

Тами Клейтор владелица компании Always Appropriate Image & Etiquette Consulting

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Как отделаться от болтливого попутчика и не быть таким самому?

«Я общительный человек, но во время полета мне хочется просто закрыть глаза и насладиться временем в небе без уведомлений смартфона или посмотреть фильм. Другими словами, я действительно не хочу разговаривать с соседом по креслу, но при этом боюсь показаться грубой», — приводит популярный вопрос туристов Клурман.

На это автор книги «Современный этикет для лучшей жизни» Диана Готтсман отвечает, что не вступать в контакт с соседом — абсолютно нормально. Во избежание нежелательной беседы она рекомендует надеть наушники и закрыть глаза либо заняться своими делами. Можно также ответить на первый вопрос попутчика, а затем извиниться и прямо заявить о желании расслабиться или поработать в тишине.

А если вы из тех, кто ищет общения, то следите за языком тела другого человека. Я не против вежливой болтовни, но всегда видно, когда человек рядом хочет почитать, посмотреть фильм или просто помолчать Лиз Ланж путешественница

Как отвоевать место для ног и ручной клади?

Ради экономии все больше туристов отказываются от крупногабаритного багажа и предпочитают летать с ручной кладью, утверждает Клейтор. По ее мнению, сумки лучше всего размещать на багажной полке над сиденьем, а если там уже нет места, бортпроводник обязательно придет на помощь. В крайнем случае можно воспользоваться пространством под впереди стоящим креслом.

«Если вы чувствуете, что кто-то вторгается в ваше личное пространство, размещая часть своих вещей у вас под ногами, просто поговорите с ним вежливо. Деликатные переговоры всегда выручают», — напоминает она.

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Стоит помнить: место на борту самолета ограничено, поэтому не стоит засорять пространство вокруг себя мусором. Сумки и обувь эксперты рекомендуют держать подальше от прохода, а если есть необходимость вытянуть ноги во время полета, можно подумать о доплате за повышение класса обслуживания.

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Как отклонить просьбу поменяться местами?

Попутчик может захотеть поменяться местами по многим причинам — например, по состоянию здоровья или чтобы сидеть рядом с ребенком. «Если кто-то просит вас поменяться креслами, вы, конечно, можете уступить. Но вы не обязаны этого делать», — утверждает старший бортпроводник авиакомпании Play Сиф Бьернсдоттир.

Не следует бояться отказывать — подойдет простая фраза: «Нет, спасибо. Я бы предпочла остаться на своем месте» Дайан Готтсман эксперт по этикету

«Если же поменяться местами хотите вы, то делайте это вежливо и не настаивайте в случае отказа. Учитывайте, что у вас будет гораздо больше шансов на положительный ответ, если это аналогичное место у окна или у прохода. Но не стоит пытаться обменять место посередине», — комментирует Готтсман.

Эксперты предлагают позаботиться о выборе кресла заранее. Это можно сделать при регистрации онлайн на сайте авиакомпании или на стойке регистрации в аэропорту; иногда за эту услугу взимается дополнительная плата.

Чей все-таки подлокотник?

В полном самолете важно быть порядочным соседом — особенно когда кто-то «зажат» в кресле посередине. Это значит, что нужно позволить такому человеку пользоваться подлокотниками, считает Клурман. «Жестких правил нет, но вы должны посочувствовать пассажиру, который оказался в центре. Отдайте ему свой подлокотник», — призывает менеджер по обслуживанию на дальних рейсах авиакомпании Air New Zealand Чарльз Бриггс.

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Эксперт по этикету Тами Клейтор соглашается с Бриггсом и добавляет, что при возникновении вопросов о подлокотнике стоит прибегнуть к учтивому диалогу, но ни в коем случае не бороться за него физически.

Можно ли разуться во время полета?

«Лично я люблю сидеть в носках, которые предоставляет авиакомпания, и, по словам Бьернсдоттир, это нормально. Но если вы всерьез задаетесь вопросом, можно ли снять носки, ответ — нет», — настаивает Клурман и заявляет, что с ней согласны все эксперты и участники обсуждения.

Пожалуйста, не снимайте носки! Босые ноги могут быть неприятны для других пассажиров, и это не очень гигиенично, особенно в общем пространстве Сиф Бьернсдоттир старший бортпроводник авиакомпании Play

Основательница школы по этикету Rachel Wagner Etiquette and Protocol Рэйчел Вагнер поделилась собственным лайфхаком, который предназначен в том числе для пассажиров, склонных к отекам на высоте. На длительные перелеты она предлагает положить в ручную кладь пару одноразовых тапочек и надеть их поверх носков на борту.

«Это сделает ваши походы в туалет более гигиеничными. А когда экипаж начнет собирать мусор ближе к концу полета, выбросьте тапочки в мусорный мешок и наденьте обувь», — объясняет Вагнер.

Когда можно откинуть спинку кресла?

По словам Бьернсдоттир, нет ничего страшного в том, чтобы откинуть спинку кресла. Однако разумно делать это осторожно и только в том случае, если она не доставит неудобств человеку, сидящему позади (особенно во время еды).

Все эксперты по этикету сошлись во мнении, что нельзя откидывать спинку сиденья, не сообщив об этом пассажиру сзади. «Некоторые думают, что раз кресло раскладывается, то они имеют полное право пользоваться этим когда угодно. Это противоречит этикету. Если у вас есть возможность что-то сделать, это вовсе не означает, что вы должны это делать», — говорит Клейтор.

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Перед тем как откинуть спинку кресла, нужно убедиться, не поставил ли сосед сзади стакан воды на свой столик. А если там сидит человек с длинными ногами, то следует проявить сострадание и избавить его от потенциального дискомфорта.

Какую еду можно взять с собой в самолет?

«Лучше избегать всего, что имеет сильный запах — например, некоторых морепродуктов и острой пищи. Также лучше отказаться от снеков, которые могут легко пролиться. Подумайте о своих попутчиках и выбирайте не вызывающие отвращения и легкие для употребления закуски», — призывает Бьернсдоттир.

Готтсман добавляет, что воздержаться лучше и от популярных аллергенов, таких как арахис. «Или, по крайней мере, отнеситесь с пониманием к словам соседа о серьезной аллергии на орехи, когда вы достанете бутерброд с арахисовым маслом и джемом», — говорит она.

Что делать, если заснул во время раздачи обеда?

В таком случае можно отправиться в камбуз и попросить свою порцию позже. Однако перед этим необходимо дождаться, когда бортпроводники завершат обслуживание других пассажиров. «Лучше воспользоваться звонком или подождать, пока мы снова пройдем мимо вашего кресла. Более того, рабочее пространство экипажа — тоже очень маленькое, поэтому не надо ходить в камбуз, чтобы потянуться или заняться йогой», — просит Бьернсдоттир.

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Клурман также подчеркивает, что главная обязанность бортпроводников — обеспечение безопасности, а не исполнение прихотей пассажиров. Поэтому следует проявить терпение и остаться на месте, если горит табло «Пристегните ремни».

Можно ли пить алкоголь во время рейса?

Если в меню авиакомпании входят спиртные напитки, то пассажир вправе воспользоваться этой услугой. Однако эксперты напоминают, что на большой высоте уровень кислорода в крови снижается, и опьянение может наступить быстрее, чем обычно.

«Бокал вина в небе, безусловно, может снять напряжение, но вам следует употреблять алкоголь с осторожностью. Умеренность — ключевой фактор, если вы хотите соблюдать этикет в тесном пространстве самолета. В конце концов, кому приятно наблюдать за перебравшим соседом?» — комментирует генеральный директор компании Figue Лиз Ланге, которой часто приходится летать в командировки.

Что делать, если нужно лететь во время болезни?

Клурман поделилась личным опытом инфицирования коронавирусом в самолете. По словам журналистки, через пять дней после рейса у нее появилась головная боль, першение в горле и высокая температура.

«Я отчетливо помню каждый приступ кашля и чихания пассажира позади меня. Ясно, где я подхватила болезнь!» — посетовала она.

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Иногда отменить путешествие невозможно даже при плохом самочувствии. В этом случае специалисты призывают принять все меры предосторожности, которые могут защитить окружающих. Необходимо надеть защитную маску, постоянно поддерживать чистоту вокруг себя, по возможности пересесть на место подальше от других пассажиров с разрешения экипажа.

Как вести себя, если сосед смотрит «кое-что пикантное»?

В самолете можно смотреть любые фильмы, однако в его тесном салоне соседи в любом случае увидят все, что транслируется на экране. «Даже если вы уверены, что никто вокруг не видит ваш смартфон или планшет, помните: иногда дети за вашей спиной могут наблюдать через сиденья», — объясняет Чарльз Бриггс.

Другими словами, если вы не хотите, чтобы маленький ребенок видел какой-то контент, не смотрите его в самолете Чарльз Бриггс менеджер по обслуживанию на дальних рейсах авиакомпании Air New Zealand

Если же «кое-что пикантное» смотрит сосед, то его можно попросить иначе расположить гаджет, в крайнем случае — обратиться к бортпроводнику. Клурман отмечает, что многие авиакомпании признают сексуальным домогательством демонстрацию порнографии на публике, поэтому экипаж немедленно решит эту проблему.

«И, пожалуйста, всегда надевайте наушники при просмотре фильмов или прослушивании музыки!» — призывает Бьернсдоттир.

