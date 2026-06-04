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18:37, 4 июня 2026Путешествия

Пассажир спрятал нож в ремень и впал в ярость при задержании в аэропорту

People: Работник TSA заметил лезвие ножа в ремне пассажира в аэропорту США
Елизавета Гринберг (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Пассажир спрятал нож внутри пряжки ремня, попался в аэропорту США и впал в ярость при задержании. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне. Офицер TSA (Transportation Security Administration) Кристиан Лара заметил что-то странное на пряжке ремня одного из пассажиров и попросил офицеров проверить его еще раз.

«За семь лет работы это первый раз, когда я увидел пряжку ремня, в которой спрятали нож. Это определенно не то, что мы видим каждый день», — признался работник аэропорта. Уточняется, что владелец ремня не придал этой детали большого значения и спокойно отдал его для проверки на багажную ленту. Однако при задержании он пришел в ярость. По его мнению, нож в ремне не должен был стать большой проблемой.

Ранее пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны и был пойман в аэропорту США. Он прибыл из Камеруна.

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