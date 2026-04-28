20:25, 28 апреля 2026

Пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны и был пойман в аэропорту США

Таможенники изъяли тушу обезьяны из чемодана пассажира в аэропорту Чикаго
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны, после чего его задержали в аэропорту США. Об этом пишет издание People.

Таможенно-пограничная служба США (CBP) сообщила, что 11 апреля в аэропорту Чикаго внимание сотрудников привлек багаж пассажира, прибывшего из Камеруна. После тщательного обыска они изъяли тушу обезьяны из чемодана.

Останки животного решили уничтожить, однако никакой информации о задержании пассажира не приводится. В пресс-релизе говорится, что у него были видимые проблемы со здоровьем.

Ранее турист привез из Таиланда сотню сэндвичей со свининой и попался в аэропорту США. Сообщалось, что контрабанду удалось остановить благодаря служебной собаке.

