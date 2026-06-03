ПМЭФ-2026. День первый

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17:33, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили планы Молдавии отменить безвизовый режим с Россией

Депутат Чепа: Разговоры об отмене безвиза Молдавии с Россией — очередной русофобский шаг
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Разговоры об отмене безвизового режима Молдавии с Россией — очередной русофобский шаг режима президента Майи Санду, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он обратил внимание, что подобное решение в первую очередь ударит по собственным гражданам.

«Санду пытается всевозможными путями рвать связи с молдавскими гражданами. Естественно, это удар по собственному населению. Очень мноие ездят в Россию, в том числе к родственникам, и это будет создавать дополнительные проблемы», — заявил депутат.

По мнению Чепы, решение продиктовано исключительно политической линией Санду и не учитывает интересы простых граждан Молдавии.

Ранее депутат от Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя заявил, что в Молдавии обсуждают вопрос отмены безвизового режима с Россией. Цырдя посчитал, что все идет к принятию такого решения.

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