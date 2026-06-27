Киев уличили в желании добиться от Польши депортации украинцев

Киев, идя на конфликт с Варшавой, рассчитывает добиться от Польши высылки украинцев для отправки на передовую. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер» российской группировки войск (ГВ) «Север».

Авторы обратили внимание, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о своем негативном отношении к скандалу между странами, добавив, что Украине необходимо возвращать своих граждан. «Киев пытается создать благоприятный информационный фон для принудительной депортации из Польши всех украинских граждан призывного возраста», — указал канал.

Ранее Буданов предупредил, что отношения между Украиной и Польшей могут еще больше ухудшиться. «Это еще не пик, поверьте мне. Там будет еще хуже, если все не остановимся немного», — сказал политик.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого орла. Вскоре украинский лидер демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия предложила продлить до марта 2028 года программу защиты украинцев при приеме в Европейский союз, исключив из нее подлежащих призыву мужчин.