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12:05, 26 июня 2026Мир

Евросоюз задумался об отказе принимать военнообязанных украинцев

ЕК предложила продлить программу защиты украинцев, исключив подлежащих призыву мужчин
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить до марта 2028 года программу защиты украинцев при приеме в Европейский союз (ЕС), исключив из нее подлежащих призыву мужчин. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Временная защита не предоставляется вновь прибывающим лицам, не имеющим разрешения украинских властей на выезд из Украины в связи с выполнением ими военных обязанностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЕК в сотрудничестве с «заинтересованными государствами-членами» и украинскими властями разработает пилотный проект Программы добровольного возвращения и восстановления, в рамках которой окажут поддержку тем, кто хочет вернуться на Украину.

Ранее стало известно, что процесс вступления Украины и других стран — кандидатов в Европейский союз (ЕС) займет несколько лет, поэтому Брюссель разрабатывает планы предоставления экономических преференций для них еще до вступления в блок.

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