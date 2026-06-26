Евросоюз задумался об отказе принимать военнообязанных украинцев

ЕК предложила продлить программу защиты украинцев, исключив подлежащих призыву мужчин

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить до марта 2028 года программу защиты украинцев при приеме в Европейский союз (ЕС), исключив из нее подлежащих призыву мужчин. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Временная защита не предоставляется вновь прибывающим лицам, не имеющим разрешения украинских властей на выезд из Украины в связи с выполнением ими военных обязанностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЕК в сотрудничестве с «заинтересованными государствами-членами» и украинскими властями разработает пилотный проект Программы добровольного возвращения и восстановления, в рамках которой окажут поддержку тем, кто хочет вернуться на Украину.

Ранее стало известно, что процесс вступления Украины и других стран — кандидатов в Европейский союз (ЕС) займет несколько лет, поэтому Брюссель разрабатывает планы предоставления экономических преференций для них еще до вступления в блок.