В ЕС придумали новый план для Украины

Politico: Вступление Украины в ЕС займет несколько лет

Процесс вступления Украины и других стран-кандидатов в Европейский союз (ЕС) займет несколько лет, поэтому Брюссель разрабатывает планы предоставления экономических преференций для них еще до вступления в блок. Об этом сообщает Politico.

Это предложение являются частью стратегии ЕК по «постепенной интеграции», которая включает такие преимущества, как доступ к некоторым программам финансирования ЕС, особые торговые соглашения и частичный доступ к единому рынку до вступления, с учетом того, что конкретный пакет мер будет адаптирован к прогрессу каждой отдельной страны — кандидата.

Цель состоит в том, чтобы поддерживать страны-кандидаты на правильном пути, предоставляя им стимулы для проведения политически сложных реформ, даже если полное членство только ожидается в будущем.

«Этот подход также направлен на то, чтобы страны-кандидаты, такие как Украина – чье вступление, вероятно, займет несколько лет, несмотря на сильную политическую поддержку – оставались полностью вовлеченными в процесс, не обещая им быстрого вступления», — передает издание.

Правительства стран ЕС сохраняют осторожность и не хотят принимать новые государства в объединение, пока они не будут для этого полностью готовы. Поэтому Брюссель пытается ускорить этот процесс, вводя при этом более строгие меры предосторожности, чтобы успокоить скептически настроенные европейские столицы».

24 июня стало известно, что Украина создает ЕС больше трудностей, чем другие страны — кандидаты на вступление в союз.