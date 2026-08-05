Младенец пострадал во время резкого снижения самолета в Азии

The Independent: Младенец пострадал во время резкого снижения самолета Air India

Более десяти человек пострадали во время резкого снижения самолета авиакомпании Air India в Азии. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что несчастный случай произошел 4 августа на рейсе из Пхукета, Таиланд, в Дели, Индия. Во время полета лайнер столкнулся с кратковременной турбулентностью, что привело к мгновенному изменению высоты.

В итоге десять пассажиров, включая младенца, и двое членов экипажа получили травмы. После благополучной посадки воздушного судна их доставили в медицинское учреждение.

«Самолет находился в воздухе около полутора часов. Было раннее утро, и мы спали. Внезапно он накренился и продолжил двигаться в таком положении около двух-трех минут», — рассказал журналистам один из пассажиров, пожелавший остаться анонимным.

Мужчина добавил, что после произошедшего у него болит поясница, а его брат получил травмы плеча и спины.

Ранее пять человек пострадали во время турбулентности на борту самолета авиакомпании Eurowings. Из-за сильной тряски стюардесса подлетела к потолку, а четыре пассажира получили незначительные травмы.

