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20:23, 5 августа 2026 (обновлено: 20:32, 5 августа 2026)Путешествия

Младенец пострадал во время резкого снижения самолета в Азии

The Independent: Младенец пострадал во время резкого снижения самолета Air India
Алина Черненко

Фото: Rahul Sapra / Shutterstock / Fotodom  

Более десяти человек пострадали во время резкого снижения самолета авиакомпании Air India в Азии. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что несчастный случай произошел 4 августа на рейсе из Пхукета, Таиланд, в Дели, Индия. Во время полета лайнер столкнулся с кратковременной турбулентностью, что привело к мгновенному изменению высоты.

В итоге десять пассажиров, включая младенца, и двое членов экипажа получили травмы. После благополучной посадки воздушного судна их доставили в медицинское учреждение.

«Самолет находился в воздухе около полутора часов. Было раннее утро, и мы спали. Внезапно он накренился и продолжил двигаться в таком положении около двух-трех минут», — рассказал журналистам один из пассажиров, пожелавший остаться анонимным.

Мужчина добавил, что после произошедшего у него болит поясница, а его брат получил травмы плеча и спины.

Ранее пять человек пострадали во время турбулентности на борту самолета авиакомпании Eurowings. Из-за сильной тряски стюардесса подлетела к потолку, а четыре пассажира получили незначительные травмы.

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