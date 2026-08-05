Лайма Вайкуле заявила, что готова взять автомат и воевать в случае конфликта РФ и Латвии

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что в случае возможного конфликта между Россией и Латвией готова взять в руки оружие. Такое заявление артистка сделала в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Позже она подчеркнула, что рассчитывает на мирное развитие событий. Высказывание певицы осудили российские политики и продюсер Иосиф Пригожин.

Певица заявила о готовности лично взять автомат в руки

Во время интервью журналисты спросили Вайкуле, как она поступит, если «Россия нападет на Латвию». «Я возьму автомат», — в ответ сказала певица.

После этого артистка добавила, что все же надеется избежать подобного сценария. «Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая», — уточнила Вайкуле.

Певица Лайма Вайкуле. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Высказывание певицы резко осудили в России

Слова исполнительницы песни «Вернисаж» прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с «Лентой.ру» он признался, что его удивило заявление артистки, поскольку ранее она, по его мнению, не демонстрировала политических взглядов.

Меня удивляет это. Лайма, в принципе, всегда была аполитична. Чего ее вдруг понесло, я не знаю. (…) Она красивая женщина, всегда была примером для подражания, выглядит роскошно, но несет ерунду Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

По словам Пригожина, он убежден, что большинство людей не заинтересованы в вооруженных конфликтах. При этом он отметил, что Вайкуле сегодня представляет Латвию, хотя широкую известность получила еще в Советском Союзе.

С заявлением также выступил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он раскритиковал слова певицы и назвал их показательными. По его мнению, после переезда из России некоторые представители культуры начинают делать более резкие политические заявления.

Пока они были здесь, песни получались про любовь и счастье, а как уехали — прорезались клыки и проявились звериные оскалы. Видимо, так разрушительно действует разрыв с Родиной Александр Толмачев депутат Госдумы

Ранее появились новые подробности о продаже особняка Вайкуле

На фоне высказываний певицы появились новые данные о продаже принадлежащего ей дома в Юрмале. По информации Telegram-канала Mash, особняк находится на рынке с начала 2010-х. Изначально его оценивали в пять миллионов евро, однако впоследствии стоимость была снижена до 4,8 миллиона евро. Как утверждает канал, при переговорах цена может быть уменьшена примерно до четырех миллионов евро, а при срочной продаже возможна дополнительная скидка.

Mash также сообщает, что одним из условий сделки называется отсутствие у покупателя гражданства России, в том числе двойного. При этом русскоговорящих клиентов, по информации канала, готовы рассматривать при иных финансовых условиях.

Речь идет о доме площадью около 500 квадратных метров с бассейном, панорамным залом и благоустроенной территорией.

Панорама центральной части города Риги в Латвии. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вайкуле провела фестиваль в Юрмале, где выступили Пугачева, Галкин и другие артисты

В конце июля Вайкуле провела свой ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala в Юрмале. На мероприятии появились эстрадная певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которых запечатлели вместе перед началом концертов.

В этом году среди участников фестиваля были также Монеточка, Noize MC, Андрей Макаревич, Семен Слепаков (все признаны Минюстом РФ иностранными агентами) и другие исполнители.

До этого Вайкуле рассказывала, что продолжает поддерживать дружеские отношения с Пугачевой и ее семьей. По словам певицы, они вместе проводят время, гуляют и занимаются спортом.

Помимо появления Пугачевой и Галкина, внимание к фестивалю привлекло выступление украинского дуэта «Потап и Настя», участники которого впервые за несколько лет вновь вышли на сцену вместе. Как сообщил Telegram-канал Shot, исполнение песен на русском языке вызвало неоднозначную реакцию части украинских пользователей социальных сетей.