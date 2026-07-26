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00:32, 26 июля 2026Культура

Скучает по зрителям и боится забвения. Пугачева с Галкиным появилась на фестивале в Юрмале

Пугачева с мужем-иноагентом Галкиным посетили фестиваль в Юрмале
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) появились на музыкальном мероприятии латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Знаменитости, ставшие почетными гостями фестиваля, предстали перед камерами, держась за руки.

50-летний артист выбрал для выхода в свет белые брюки, полосатый пиджак и бежевую футболку. 77-летняя певица, в свою очередь, предпочла широкие штаны, черную футболку и серый пиджак. На ее лице присутствовал макияж с акцентом на яркие стрелки и нюдовую помаду.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит с 2015 года. На его сцене выступают как и профессиональные артисты, так и начинающие. В этом году на мероприятие пригласили Монеточку (признана Минюстом РФ иностранным агентом), Noize MC (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Семена Слепакова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и других знаменитостей.

Ранее Вайкуле высказалась о дружбе с Галкиным и Пугачевой. Артистка рассказала, что регулярно общается с певицей и проводит время с ее семьей.

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Неестественная внешность Пугачевой

Появившаяся на фестивале в Юрмале Пугачева вызвала споры в сети. Пользователи обратили внимание на неестественную внешность знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под роликом с мероприятия: «Что с ней? Похожа здесь на мумию», «Стала похожа на Майкла Джексона», «Шпаклевки на лице очень много», «Время беспощадно», «Сбежала из музея восковых фигур».

Однако были и те поклонники, которые встали на защиту звезды. «Алла Борисовна выглядит просто шикарно», «Счастливая и ухоженная женщина», «Прекрасно выглядит. Легенда», «Стильная и очень хорошо выглядит для своих лет», «Ей 77 лет, если вы не забыли. Для своего возраста она выглядит отлично. Через 20 лет она будет такой же», — высказывались они.

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Пугачева боится забвения

Артистка побеседовала с латвийским журналистом Марком-Анатолием Эйном и рассказала, что тоскует по зрителям и боится забвения. Видео обозреватель опубликовал у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пройдут годы, и никто не вспомнит ничего. Я хочу вот сейчас, чтобы они вот так говорили про любовь, как они встают, аплодируют... Это, конечно, вдохновляет очень. До слез трогательно

Алла Пугачева певица

Артистка добавила, что ей сложно жить в отрыве от зрителей. Она поделилась, что хочет аплодисментов, хочет ощущать себя живой и нужной публике.

Хочется сказать — как раньше

Алла Пугачевапевица

Латвийский журналист заверил гостью, что она их вдохновляет. «Что вы говорите?» — с иронией прокомментировала Пугачева.

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