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00:40, 26 июля 2026 (обновлено: 00:49, 26 июля 2026)Бывший СССР

По Киеву нанесли массированный ракетный удар

По Киеву нанесен массированный ракетный удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прозвучали взрывы, нанесен массированный ракетный удар. Об этом 26 июля пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Сообщается о залпе С-400 и "Искандеров"», — уточняется в публикации.

О массированном ракетном обстреле по украинской столице и Киевской области также пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее стало известно об ударе России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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