Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 26 июля 2026 (обновлено: 00:51, 26 июля 2026)Мир

В Берлине автомобиль на полной скорости протаранил группу людей в парке

Bild: В Берлине автомобиль на полной скорости въехал в группу людей в парке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

В Берлине автомобиль на полной скорости протаранил группу людей в парке Тиргартен в центре германской столицы. Об этом сообщает газета Bild.

Очевидцы рассказали, что белый фургон въехал вглубь парка и врезался в людей, водитель вышел из автомобиля и скрылся.

В результате происшествия несколько человек получили травмы, диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших.

Район оцепили, туда прибыли полицейские. Ведется поиск возможных подозреваемых. Причины инцидента неизвестны, однако сообщается, что в Берлине проходило массовое мероприятие в поддержку прав ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), признано экстремистским и запрещено в РФ). Спустя несколько минут после того, как стало известно о происшествии, организаторы объявили о прекращении мероприятия и объявили эвакуацию, призвав людей организованно и спокойно покинуть территорию.

Позднее стало известно о задержании водителя, которого подозревают в наезде. Также издание заявило об одной жертве инцидента и как минимум 15 пострадавших.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, отмечавших победу над Чехией на чемпионате мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Токаев предложил заморозить конфликт на Украине. Что ответил Путин?
    Жителям Московского региона рассказали о погоде в воскресенье
    Последствия российских ударов по целям в Киеве попали на видео
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины
    В Берлине автомобиль на полной скорости протаранил группу людей в парке
    По Киеву нанесли массированный ракетный удар
    Скучает по зрителям и боится забвения. Пугачева с Галкиным появилась на фестивале в Юрмале
    На Запорожье призвали наказать всех участников атаки ВСУ на Кирилловку
    В России сравнили Драпатого с Сырским
    Две страны уличили в скрытном наращивании ядерных арсеналов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok