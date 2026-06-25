Автомобиль врезался в толпу болельщиков на чемпионате мира

Автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, отмечавших победу над Чехией

Автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, отмечавших победу над Чехией на чемпионате мира. Об этом сообщает El Financiero.

Инцидент произошел в городе Кабо-Сан-Лукас. Водитель машины пытался проехать через толпу болельщиков, его мотивы не уточняются. Те, в свою очередь, окружили автомобиль и начали бить по нему. Пострадали не менее 17 человек.

Мексиканцы одержали победу над чехами в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:0. Они вышли в плей-офф с первого места в группе А.

Ранее болельщики сборной Аргентины попали под обстрел перед матчем с командой Алжира в Канзас-Сити. Аргентинские фанаты ехали в такси. К ним пристроился другой автомобиль, из которого было произведено два выстрела. «Водитель затормозил, я посмотрел на его ногу и увидел там дыру от пули. Это было ужасно», — заявил один из поклонников футбола. Болельщики обратились в полицию, из участка их доставили на стадион на патрульных машинах.