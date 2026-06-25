Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:17, 25 июня 2026Спорт

Автомобиль врезался в толпу болельщиков на чемпионате мира

Автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, отмечавших победу над Чехией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stringer / Reuters

Автомобиль врезался в толпу болельщиков сборной Мексики, отмечавших победу над Чехией на чемпионате мира. Об этом сообщает El Financiero.

Инцидент произошел в городе Кабо-Сан-Лукас. Водитель машины пытался проехать через толпу болельщиков, его мотивы не уточняются. Те, в свою очередь, окружили автомобиль и начали бить по нему. Пострадали не менее 17 человек.

Мексиканцы одержали победу над чехами в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:0. Они вышли в плей-офф с первого места в группе А.

Ранее болельщики сборной Аргентины попали под обстрел перед матчем с командой Алжира в Канзас-Сити. Аргентинские фанаты ехали в такси. К ним пристроился другой автомобиль, из которого было произведено два выстрела. «Водитель затормозил, я посмотрел на его ногу и увидел там дыру от пули. Это было ужасно», — заявил один из поклонников футбола. Болельщики обратились в полицию, из участка их доставили на стадион на патрульных машинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила умные авиабомбы на российские объекты

    Раскрыты задачи вагнеровцев в Белоруссии

    Эффект от импорта индийского бензина на российский рынок оценили

    В Польше скопировали российские антидроновые патроны

    Очевидцы описали атаку ВСУ на регион в 1500 километрах от границы

    Центробанк объяснил снижение объема банковских вкладов россиян

    Женщину с простреленной головой в автомобиле Lexus связали с теневым королем Сочи

    Венесуэла ответила на послание Путина в связи с землетрясением

    Стало известно о почти полном переходе под контроль России ключевого города Донбасса

    Хирург оценил пластику носа Филиппа Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok