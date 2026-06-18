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15:34, 18 июня 2026Спорт

Автомобиль с болельщиками сборной Аргентины попал под обстрел

Автомобиль с фанатами сборной Аргентины попал под обстрел перед матчем с командой Алжира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Кадр: LA NACION

Автомобиль с болельщиками сборной Аргентины попал под обстрел перед матчем с командой Алжира в Канзас-Сити. Об этом сообщает New York Post.

Аргентинские фанаты ехали в такси. К ним пристроился другой автомобиль, из которого было произведено два выстрела. «Водитель затормозил, я посмотрел на его ногу и увидел там дыру от пули. Это было ужасно», — заявил один из поклонников футбола. Болельщики обратились в полицию, из участка их доставили на стадион на патрульных машинах.

Матч между сборными Аргентины и Алжира состоялся 17 июня и завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 3:0. 39-летний нападающий аргентинской сборной Лионель Месси совершил хет-трик. Теперь у Месси 16 забитых голов на первенствах планеты, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе.

Также Месси установил рекорд чемпионатов мира, сыграв на шестом мундиале в карьере. Позднее это достижение повторил форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

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