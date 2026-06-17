Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Алжиром в первом матче группового этапа ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла команду Алжира в первом матче группового этапа ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы J прошла на стадионе «Эрроухед» в США и завершилась разгромной победой аргентинцев со счетом 3:0. Хет-трик в составе южноамериканской команды оформил 38-летний нападающий Лионель Месси. Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Он был признан лучшим игроком матча.

Помимо Алжира, на групповом этапе ЧМ-2026 аргентинцы сыграют со сборными Австрии и Иордании. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

10 июня в товарищеском матче против Исландии Месси установил рекорд сборной Аргентины. Нападающий забил мяч и стал самым возрастным автором гола в составе национальной команды. Он отличился в возрасте 38 лет и 350 дней и превзошел достижение Анхеля Лабруны, датированное 1957 годом.