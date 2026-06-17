Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
08:31, 17 июня 2026Спорт

Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Алжиром на ЧМ-2026

Хет-трик Месси принес Аргентине победу над Алжиром в первом матче группового этапа ЧМ-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ed Zurga / AP

Сборная Аргентины обыграла команду Алжира в первом матче группового этапа ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы J прошла на стадионе «Эрроухед» в США и завершилась разгромной победой аргентинцев со счетом 3:0. Хет-трик в составе южноамериканской команды оформил 38-летний нападающий Лионель Месси. Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Он был признан лучшим игроком матча.

Помимо Алжира, на групповом этапе ЧМ-2026 аргентинцы сыграют со сборными Австрии и Иордании. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

10 июня в товарищеском матче против Исландии Месси установил рекорд сборной Аргентины. Нападающий забил мяч и стал самым возрастным автором гола в составе национальной команды. Он отличился в возрасте 38 лет и 350 дней и превзошел достижение Анхеля Лабруны, датированное 1957 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сговоре Трампа и европейских лидеров по Ирану и Украине

    Платную медпомощь в России будут оказывать по-новому

    Студент из Индии попался на преступлениях в российском городе

    Австрия обыграла Иорданию в первом матче на ЧМ-2026

    23-летняя российская блогерша ответила на вопрос о востребованности секса у зумеров

    В сети восхитились дочерью Сильвестра Сталлоне в бикини

    Россиянка описала блюдо на шведском столе в Египте фразой «может преподнести сюрприз»

    В Европе объяснили необходимость политиков подыгрывать Трампу

    Россиянин ответил за регулярные преступления в отношении падчерицы

    Стало известно об отказе командования ВСУ снабжать «Азов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok