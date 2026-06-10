Месси стал самым возрастным автором гола в истории сборной Аргентины

Футболист Лионель Месси побил рекорд сборной Аргентины. Об этом сообщает Ole.

Месси реализовал пенальти в товарищеском матче со сборной Исландии, который аргентинцы выиграли со счетом 3:0. Таким образом, он стал самым возрастным автором гола в истории аргентинской сборной. Месси забил исландцам в возрасте 38 лет и 350 дней. Он превзошел достижение Анхеля Лабруны, которое он установил в 1957 году, отличившись в возрасте 38 лет и 282 дней.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2026 в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее букмекеры оценили шансы Месси забить во всех матчах своей команды на чемпионате мира. Поставить на это событие можно с коэффициентом 35,00. При этом не имеет значения, сколько встреч аргентинцы проведут на мундиале.