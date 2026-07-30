Мотоцикл похищенных в Таиланде россиян видели у дома подозреваемого

Сестра подозреваемого в похищении россиян в Таиланде видела мотоцикл жертв у его дома

Сестра подозреваемого в похищении двух россиян в Таиланде видела мотоцикл жертв у дома своего брата. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

В ходе допроса женщина рассказала, что на тот момент еще не знала о пропаже брата и сестры из РФ. Брат объяснил ей, что забрал мотоцикл в качестве залога у задолжавшего ему 1,7 тысячи долларов (136 тысяч рублей) владельца.

Также появилась информация о втором предполагаемом похитителе — его тетя призналась, что тот часто прибегает к насилию, поскольку в детстве подвергался ему сам со стороны жестокого отца. Оба подозреваемых уже три дня не выходили на связь. При этом их сообщники были задержаны полицией.

В Паттайе местные жители не выпускают детей на улицу в одиночку ради безопасности.

Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю, а один из похитителей оказался рецидивистом, ранее судимым за похищение несовершеннолетнего ребенка.

