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15:09, 30 июля 2026 (обновлено: 15:13, 30 июля 2026)Ценности

Волочкова дала отпор обвинившим ее в использовании фотошопа хейтерам

Балерина Волочкова назвала обвинивших ее в применении фотошопа хейтеров недалекими
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова дала отпор хейтерам, которые обвинили ее в использовании фотошопа. Пост на данную тему она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в черной кожаной куртке, шортах и сапогах с высокими голенищами. При этом она была запечатлена в коротком парике и с ярким макияжем.

В описании к посту балерина упомянула комментарии подписчиков, которые считают, что она не может выглядеть хорошо на фото без применения ретуши. Звезда назвала таких людей недалекими. «Некоторые недалекие умом люди, называющие красоту фотошопом, просто нуждаются в сожалении и сострадании. Потому что они не могут пережить настоящую красоту, радость, счастье и любовь других талантливых людей и поверить, что так бывает по‑настоящему», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Волочкова в новом имидже появилась на музыкальном фестивале VK Fest.

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