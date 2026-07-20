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14:38, 20 июля 2026Ценности

Волочкова вышла в свет с новым имиджем

Балерина Анастасия Волочкова в темном парике появилась на музыкальном фестивале VK Fest
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: StarHit

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова с новым имиджем появилась на музыкальном фестивале VK Fest. Фото публикует StarHit.

50-летняя балерина пришла на мероприятие в белом мини-платье, оформленном глубоким декольте и имитирующей шлейф накладкой. Кроме того, знаменитость вышла в свет в парике с короткими прядями темно-каштанового оттенка.

В апреле Волочкова показала фанатам внешность после наращивания волос. Тогда артистка запечатлела себя на камеру в салоне красоты, позируя перед зеркалом в наряде с глубоким декольте и солнцезащитных очках.

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