Волочкова вышла в свет с новым имиджем

Балерина Анастасия Волочкова в темном парике появилась на музыкальном фестивале VK Fest

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова с новым имиджем появилась на музыкальном фестивале VK Fest. Фото публикует StarHit.

50-летняя балерина пришла на мероприятие в белом мини-платье, оформленном глубоким декольте и имитирующей шлейф накладкой. Кроме того, знаменитость вышла в свет в парике с короткими прядями темно-каштанового оттенка.

В апреле Волочкова показала фанатам внешность после наращивания волос. Тогда артистка запечатлела себя на камеру в салоне красоты, позируя перед зеркалом в наряде с глубоким декольте и солнцезащитных очках.