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15:54, 30 июля 2026 (обновлено: 16:15, 30 июля 2026)РоссияЭксклюзив

Юрист объяснил опасность платежей в Telegram после объявления Дурова террористом

Юрист Капштык: Проводить оплату в Telegram после объявления Дурова террористом не нужно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Так как все санкции введены в отношении Павла Дурова из-за деятельности Telegram, проводить оплату через этот мессенджер теперь не стоит, рассказал юрист Юрий Капштык. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Юрист напомнил, что в отношении Дурова возбуждено несколько уголовных дел, в частности о содействии терроризму и экстремистским организациям. С момента подачи его в международный розыск любые платежи, которые переводятся на его личные счета, фактически, даже если он является бенефициаром этих счетов, считаются содействием терроризму, объяснил он. За это полагается серьезная статья о финансировании террористической деятельности, предупредил эксперт.

«Неоднократно ему выдавались предписания об устранении нарушений законодательства. В том числе это выглядит и как закрытые чаты, и как оплата с помощью Telegram. На сегодня они будут расцениваться именно как содействие терроризму. Поэтому делать это на сегодня не стоит. В данный момент, если есть какие-либо платежи, которые нужно делать, стоит прежде задуматься, необходимо ли это и по каким основаниям, по каким причинам», — сказал Капштык.

В России Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

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