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17:59, 30 июля 2026Культура

Певица Жасмин оплатила постройку дома дагестанским семьям

Певица Жасмин и Илан Шор оплатили постройку дома пострадавшим от наводнения в Дагестане
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) и ее муж Илан Шор оплатили постройку новых домов для пострадавшим от наводнения в Дагестане. Об этом сообщает RT.

В частности, артистка и ее супруг помогли семье Латифовых, которые потеряли жилье в результате бедствия. Всего без крова остались 16 членов семьи, живущих в поселке Мамедкала. Их дома были разрушены после разлива реки, которая протекала через поселок.

«Пока они не пришли и не начали строить, мы жили в подвешенном состоянии. У нас появилась надежда на новую жизнь», — сообщили Латифовы журналистам.

Отмечается, что высота фундамента новостроек рассчитана так, чтобы они устояли в случае новых паводков. Для Назидина и его сыновей строится двухэтажный дом, а для Гушума — одноэтажный. Всего Жасмин и Илан Шор направят на помощь пострадавшим в Дагестане 500 миллионов рублей.

Ранее певица Жасмин оплатила аренду жилья 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане. Она лично посетила Махачкалу и встретилась с пострадавшими от паводков.

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