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20:53, 30 июля 2026 (обновлено: 21:11, 30 июля 2026)Мир

Завершился первый тур голосования за нового генсека ООН

Муконго: Прошел первый раунд голосования за кандидатов на пост генсека ООН
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В Совбезе ООН прошел первый раунд предварительного голосования за кандидатов на пост нового генсека, однако его результаты не будут освещаться публично. Об этом заявил постпред председательствующей Демократической Республики Конго Зенон Нгай Муконго, сообщается на сайте международной организации.

«Идея заключается в том, чтобы держать все в секрете, и в то же время мы хотим прозрачности и эффективности, но мы не хотим спекуляций на эту тему», — отметил он.

Кандидаты на пост генсека будут проинформированы о результатах голосования через постоянных представителей своих стран.

В ноябре 2025 года ООН официально объявила о поиске новых кандидатов на должность следующего генерального секретаря всемирной организации. Второй пятилетний срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

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