Глава российского региона потребовал от госслужащих решать проблемы «в поле»

Аксенов: Чиновники должны решать вопросы напрямую с людьми, отсидеться в кустах не выйдет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Феодосию потребовал от государственных служащих решать все вопросы «в поле», напрямую с людьми. Пост Аксенов опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что большое количество проблемных вопросов на сегодняшний день решается органами власти достаточно быстро, но пока не удалось наладить рабочие процессы так, чтобы люди получали своевременную помощь во всех случаях без исключения.

Для того что бы это исправить, должностным лицам, по словам Аксенова, надо чаще использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений.

«Мы обязательно оценим работу руководителей каждого звена, и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, его роль в ликвидации последствий ЧС. Отсидеться в кустах не получится. Тем, кто принял такое решение, остается только покинуть место работы», — подчеркнул Аксенов.

Аксенов добавил, что лично держит на контроле ситуацию в каждом населенном пункте.

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