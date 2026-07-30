Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 30 июля 2026 (обновлено: 21:36, 30 июля 2026)Россия

Глава российского региона потребовал от госслужащих решать проблемы «в поле»

Аксенов: Чиновники должны решать вопросы напрямую с людьми, отсидеться в кустах не выйдет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Феодосию потребовал от государственных служащих решать все вопросы «в поле», напрямую с людьми. Пост Аксенов опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что большое количество проблемных вопросов на сегодняшний день решается органами власти достаточно быстро, но пока не удалось наладить рабочие процессы так, чтобы люди получали своевременную помощь во всех случаях без исключения.

Для того что бы это исправить, должностным лицам, по словам Аксенова, надо чаще использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений.

«Мы обязательно оценим работу руководителей каждого звена, и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, его роль в ликвидации последствий ЧС. Отсидеться в кустах не получится. Тем, кто принял такое решение, остается только покинуть место работы», — подчеркнул Аксенов.

Аксенов добавил, что лично держит на контроле ситуацию в каждом населенном пункте.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотниками Крым. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    В Эстонии сделали заявление о торговле местами в очереди у КПП «Нарва»
    Дождь пошел в квартирах в российском городе
    Глава российского региона потребовал от госслужащих решать проблемы «в поле»
    Бизнес-партнер Чекалиных дал из колонии показания по делу Лерчек
    Единственную дорогу к российскому селу смыло после дождей
    Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
    Питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину
    Россиянам с запорами назвали сопоставимый по эффективности со слабительными продукт
    У Хилькевич нашли дом стоимостью 120 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok