Посол Нечаев: Москва обеспокоена совместными ядерными учениями Франции и Германии

Совместные ядерные учения Германии и Франции вызвали у России большую обеспокоенность. Об этом в беседе с ТАСС заявил российски посол в ФРГ Сергей Нечаев.

По словам дипломата, несмотря на то, что германское правительство на словах утверждает, что страна не претендует на ядерный статус, и декларирует приверженность тем международно-правовым обязательствам, которые устанавливают ее безъядерный статус, на практике идет сопряжение с ядерными странами.

«С Францией проводятся совместные ядерные миссии, совместные учения, в том числе по доставке ядерного оружия, дозаправке французских самолетов, и это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?», — подчеркнул Нечаев.

Россия же, по словам дипломата, следит за диалогом Франции и Германии, подробности которого не раскрываются.

«В Москве это видят, и мы, конечно, весьма-весьма озабочены тем, как будет развиваться ситуация дальше», — заключил Нечаев.

О том, что Германия этой осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию стало известно в середине июля.

Накануне на авиабазе Нерфених страны впервые осуществили совместную заправку французского истребителя Rafale, способного нести ядерные боеголовки.