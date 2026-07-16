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17:07, 16 июля 2026Мир

Германия впервые примет участие в ядерных учениях Франции

Германия впервые примет участие в ядерных учениях Франции осенью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Moritz Frankenberg / picture alliance via Getty Images

Германия этой осенью впервые примет участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

«Германия и Франция ускоряют реализацию планов по более тесному сотрудничеству в сфере ядерного сдерживания. Стороны договорятся, что уже этой осенью немецкие военнослужащие впервые примут участие в организуемых Францией учениях ядерных сил», — говорится в сообщении.

Накануне на авиабазе Нерфених впервые осуществили совместную заправку французского истребителя Rafale, способного нести ядерные боеголовки, и немецкого Eurofighter. В пятницу там пройдет встреча участников совета Франции и ФРГ по вопросам обороны и безопасности. По данным NTV, сторонам предстоит обсудить сотрудничество по разработке европейского истребителя нового поколения FCAS, систем боевого управления и дронов.

Тесное сотрудничество в ядерной сфере связано с тем, что европейские страны все меньше рассчитывают на военную поддержку со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза. Он подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности.

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