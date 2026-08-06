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06:34, 6 августа 2026Наука и техника

Пользователям Windows дали четыре важных совета

В XDA посоветовали чаще выключать ПК с Windows и оставлять накопитель свободным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Журналисты издания XDA перечислили четыре важных совета пользователям компьютеров на базе Windows. Заметка опубликована на сайте медиа.

В первую очередь владельцам персональных компьютеров (ПК) рекомендовали настроить устройство под себя после установки операционной системы (ОС). Так, нужно удалить неиспользуемые программы и очистить очередь автозагрузки от приложений, которые используются редко. В противном случае программы будут включаться при каждом запуске ОС и «отнимать» оперативную память.

Специалисты портала рекомендовали отказаться от использования утилит, создатели которых обещают очистить мусор с накопителя и привести в порядок реестр Windows. Авторы объяснили, что у стороннего софта не может быть такого расширенного функционала. В заметке отмечается важность регулярного выключения ПК, а не выбора спящего режима. При выключении Windows «убивает» все процессы, и в следующий раз компьютер запускается «чистым».

В заключение журналисты XDA рекомендовали держать SSD-накопители в порядке — время от времени проводить диагностику и оставлять не меньше 10-15 процентов свободного пространства. «Это предотвратит замедление работы SSD и компьютера», — пояснили авторы.

Ранее в BGR назвали 10 популярных причин замедления Windows. К ним отнесли выбор спящего режима вместо выключения и запуск режима энергосбережения.

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