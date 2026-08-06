Отец 11-летней девочки заманил к себе насильника дочери и устроил самосуд

В США мужчина устроил самосуд над насильником его 11-летней дочери

В штате Огайо, США, 31-летний Малик Чендлер устроил самосуд над насильником своей дочери. Об этом сообщает ABC 6.

15 июля мать 11-летней девочки нашла у нее в телефоне кадры, на которых ее насилуют. Она тут же обратилась в полицию. Подозреваемым стал 20-летний Диего Монтойя Гонсалес. По словам очевидцев, когда Чендлер узнал об этом, то решил расправиться с насильником.

Используя аккаунт дочери в TikTok, он заманил Гонсалеса к себе домой. Позднее Чендлер рассказал, что изначально планировал просто избить юношу, а потом передать полиции. Однако при встрече ему показалось, что Гонсалес тянется в карман за пистолетом. Чендлер решил опередить его и выстрелил сам.

Пострадавший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Чендлера задержали. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности. В 2021 году его обвинили в нападении на сожительницу, а в 2017-м он был осужден за попытку взлома.

По результатам расследования Гонсалесу предъявили обвинения в насилии над несовершеннолетней. Он отказался признавать вину.

Ранее сообщалось, что в США 19-летний житель расправился с 28-летним педофилом, расчленил его тело и спрятал останки в двух чемоданах. Их нашли после того, как местные жители сообщили о кружащих над местностью стервятниках.

