Юноша расчленил педофила и спрятал останки в чемоданы

В США юноша нашел педофила, расчленил его и спрятал останки в чемоданы

В США 19-летний юноша расправился с 28-летним педофилом, расчленил его тело и спрятал останки в двух чемоданах. Об этом сообщает LADbible.

По версии следствия, Лукас Сандер Джонс из Индиалантика, штат Флорида, заранее распечатал список сексуальных преступников своего района и выбрал жертву — Коли Ли Дэниела, осужденного за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Джонс нашел Дэниела, напал на него с бейсбольной битой, а затем расчленил с помощью тесака, ножа и пилы. После этого он разложил части по двум чемоданам и выбросил на пустыре под Палм-Бей. Останки были обнаружены после того, как местные жители сообщили о кружащих над местностью стервятниках.

В одном из чемоданов лежала посылка Amazon с именем подозреваемого, что и помогло выйти на след. Девушка Джонса рассказала, что он просил ее отвезти его в район Палм-Бей и привезти чистящие средства. Сначала юношу арестовали за надругательство над телом, но потом предъявили обвинение в расправе. В доме Джонса обнаружили следы крови. Власти уточнили, что подозреваемый, вероятно, сохранил часть крови убитого в качестве «трофея». Расследование продолжается.

