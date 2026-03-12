Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 12 марта 2026Из жизни

Мужчина расправился с женой и 13 лет хранил ее в бочке на складе

Японец убил жену и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. Об этом пишет Japan Today.

51-летний Хитоси Хоя оказался на скамье подсудимых после того, как в апреле 2025 года сотрудники склада в городе Йосикава, префектура Сайтама, вскрыли один из боксов, за который арендатор давно не платил. Внутри они обнаружили бочку с останками женщины.

Следствие установило, что в июле 2011 года Хоя напал на жену и ударил ее ломом по голове. Затем он спрятал ее в бочку, а в сентябре отправил на хранение. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева. В итоге он «решил положить этому конец». В марте его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Ранее сообщалось, что в США мужчина расправился с арендатором и спрятал останки в бочке. В преступлении мужчина признался своим родственникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Трамп заявил о победе в войне с Ираном

    Дмитриев жестко раскритиковал действия фон дер Ляйен

    Около десяти взрывов прогремело над российским городом

    Мужчина расправился с женой и 13 лет хранил ее в бочке на складе

    Нового помощника «Урагана» заметили в зоне СВО

    Описаны крайне опасные последствия прошедших в Иране «черных дождей»

    Банк Англии предпочел Черчиллю животных на банкнотах

    Отец Илона Маска прилетит в Москву с одной целью

    Харви Вайнштейн раскрыл детали своей жизни в тюрьме на острове Райкерс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok