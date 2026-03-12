Мужчина расправился с женой и 13 лет хранил ее в бочке на складе

Японец убил жену и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе

В Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. Об этом пишет Japan Today.

51-летний Хитоси Хоя оказался на скамье подсудимых после того, как в апреле 2025 года сотрудники склада в городе Йосикава, префектура Сайтама, вскрыли один из боксов, за который арендатор давно не платил. Внутри они обнаружили бочку с останками женщины.

Следствие установило, что в июле 2011 года Хоя напал на жену и ударил ее ломом по голове. Затем он спрятал ее в бочку, а в сентябре отправил на хранение. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева. В итоге он «решил положить этому конец». В марте его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США мужчина расправился с арендатором и спрятал останки в бочке. В преступлении мужчина признался своим родственникам.

