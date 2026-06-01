Норвегия захотела пересмотреть отношение к членству в ЕС

Эйде: Норвегия может пересмотреть отношение к членству в ЕС

Норвегия может пересмотреть свое отношение к членству в Европейском союзе (ЕС) из-за пошлин США и их притязаний на Гренландию. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Financial Times (FT).

«Когда мы присоединились к Европейской экономической зоне, мы присоединились к новому тренду, которым был единый рынок. Прошло 30 лет, этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации. Те части ЕС, к которым мы решили не присоединиться, становятся все более важными», — сказал дипломат.

Эйде напрямую связал возможный пересмотр отношений Норвегии с ЕС с глубокими изменениями в мировой политике. По его словам, мир времен норвежских референдумов по ЕС был «спокойным и благоприятным», но теперь он стал «безумным».

«Этот безумный мир, то, что происходит с Китаем и США, вынуждает ЕС использовать инструменты из арсенала, который ранее был недостаточно активен. Именно те инструменты, к которым мы решили не присоединяться», — отметил министр.

Ранее Эйде высказал мнение, что европейские страны не могут выступать посредником в переговорах по Украине. При этом он подчеркнул, что в идеале роль переговорщика должна быть поручена беспристрастному участнику.