Стало известно о проблеме выбора переговорщика от ЕС с Россией

Эйде: Путаница с обязанностями переговорщика от ЕС осложнила его выбор

Планы Европейского союза по возможному назначению специального посланника для будущих переговоров с Россией оказались осложнены из-за неясности его полномочий и задач. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Politico.

«Путаница вокруг точных обязанностей "специального посланника" только осложнила ситуацию... Европа неправильно понимает свою задачу. Вместо поиска посредника, который помог бы добиться прекращения огня между Россией и Украиной, ЕС следует назначить человека, способного представлять европейские интересы без какой-либо неопределенности», — говорится в сообщении.

При этом Эйде подчеркнул, что в идеале роль переговорщика должна быть поручена «беспристрастному» участнику, возможно, не входящему в ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не должен поддаваться на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.