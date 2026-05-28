Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 28 мая 2026Бывший СССР

Мужчина погиб при ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне, погибли мужчина и двое детей ранены
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по детской площадке в Херсоне. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Мах.

Он уточнил, что Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне, чтобы перебить возмущение после трагедии в Старобельске. По словам Сальдо, в Херсоне был нанесен удар по детской площадке, в результате которого погиб мужчина. Его жена и двое маленьких детей ранены.

«Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину», — пишет Сальдо.

Бойцы Вооруженных сил России при помощи дрона возложили цветы на Аллее Славы в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Одна страна НАТО начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

    Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

    Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

    В МИД России вызвали посла Люксембурга

    80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

    Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

    Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

    В Иране заметили аналог «Панциря»

    Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok