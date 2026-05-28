Мужчина погиб при ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

Вооруженные силы Украины нанесли удар по детской площадке в Херсоне. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Мах.
Он уточнил, что Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне, чтобы перебить возмущение после трагедии в Старобельске. По словам Сальдо, в Херсоне был нанесен удар по детской площадке, в результате которого погиб мужчина. Его жена и двое маленьких детей ранены.
«Уровень цинизма запредельный. Сначала они убивают детей и молодежь, чтобы спровоцировать Россию. Потом бьют по жителям Херсона, по нашим людям на оккупированной территории, чтобы переключить внимание и снова запустить свою лживую информационную машину», — пишет Сальдо.
Бойцы Вооруженных сил России при помощи дрона возложили цветы на Аллее Славы в подконтрольном Киеву городе Херсоне.