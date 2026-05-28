Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

Литвин: Дипломаты из посольства США покинули Киев в ночь перед ударами ВС РФ

Дипломаты из посольства США выезжали из Киева в ночь на 24 мая перед ударом российских войск по украинской столице. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали [перед ударом в ночь на воскресенье]. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве», — сказал советник.

При этом он назвал ситуацию странной, так как Украина не должна интерпретировать слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

В США назвали ложью слова Каллас

После того как Россия предупредила об ударах по украинской столице, Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев. Она подчеркнула, что все остальные диппредставительства остались в украинской столице.

Однако в американском посольстве опровергли заявления политика, подчеркнув, что дипломатическое представительство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепартамента безопасность американцев имеет первостепенное значение», — подчеркнули в дипмиссии.

Тем не менее в посольстве добавили, что американцам не следует ездить на Украину из-за вооруженного конфликта.

Россия призывала к эвакуации посольства США в Киеве

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио указал ему на необходимость эвакуации посольства Штатов в Киеве. В связи с этим Москва рассчитывала на ответственную реакцию Вашингтона. Лавров также разъяснил американскому госсекретарю причины, подтолкнувшие Россию к решению об ударах по Киеву.

25 мая Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на удары Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Атаки украинских беспилотников произошли в ночь на 22 мая, жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. «Ленты.ру») в Киеве. (...) Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», — уточнили в МИД России.

24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. В Киеве в ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».