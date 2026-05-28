Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 28 мая 2026Бывший СССР

Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

Литвин: Дипломаты из посольства США покинули Киев в ночь перед ударами ВС РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Moore / Getty Images

Дипломаты из посольства США выезжали из Киева в ночь на 24 мая перед ударом российских войск по украинской столице. Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали [перед ударом в ночь на воскресенье]. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве», — сказал советник.

При этом он назвал ситуацию странной, так как Украина не должна интерпретировать слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В США назвали ложью слова Каллас

После того как Россия предупредила об ударах по украинской столице, Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев. Она подчеркнула, что все остальные диппредставительства остались в украинской столице.

Однако в американском посольстве опровергли заявления политика, подчеркнув, что дипломатическое представительство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепартамента безопасность американцев имеет первостепенное значение», — подчеркнули в дипмиссии.

Тем не менее в посольстве добавили, что американцам не следует ездить на Украину из-за вооруженного конфликта.

Материалы по теме:
Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе
Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе
27 мая 2026
ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей
ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей
Сегодня
Европа хочет потребовать от России ограничить Вооруженные силы. Какие еще условия ставит ЕС для переговоров по Украине?
Европа хочет потребовать от России ограничить Вооруженные силы. Какие еще условия ставит ЕС для переговоров по Украине?
Сегодня

Россия призывала к эвакуации посольства США в Киеве

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио указал ему на необходимость эвакуации посольства Штатов в Киеве. В связи с этим Москва рассчитывала на ответственную реакцию Вашингтона. Лавров также разъяснил американскому госсекретарю причины, подтолкнувшие Россию к решению об ударах по Киеву.

25 мая Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на удары Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Атаки украинских беспилотников произошли в ночь на 22 мая, жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. «Ленты.ру») в Киеве. (...) Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», — уточнили в МИД России.

24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. В Киеве в ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

    В МИД России вызвали посла Люксембурга

    80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

    Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

    Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

    В Иране заметили аналог «Панциря»

    Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

    Суд решил судьбу изнасиловавшего девушку в лифте жилого дома россиянина

    Миру спрогнозировали рекордный рост газовых инвестиций из-за войны в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok