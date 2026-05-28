13:39, 28 мая 2026

Российские пенсионеры пострадали от аферы с системой очистки воды

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинске задержали мошенников за аферы с системой очистки воды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники, имея данные пожилых граждан, в чьих квартирах ранее были установлены системы очистки, приходили к пострадавшим и представлялись работниками ресурсоснабжающей организации. Тогда же они навязывали свои услуги по обслуживанию оборудования.

В процессе общения мошенники сообщали пенсионерам о необходимости замены устаревшего оборудования, после чего без согласования стоимости проводили работы и завышали цену в несколько раз. При этом система водоснабжения в некоторых жилищах приходила в нерабочее состояние.

Сотрудники полиции задержали участников преступной группы. У них были изъяты сим-карты, печати, ноутбуки, документация, автомобиль и фильтры для воды. Установлена их причастность к четырем эпизодам с ущербом от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.

Проводятся мероприятия для установления дополнительных эпизодов мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что две россиянки с сайта знакомств разорили бизнесмена.

