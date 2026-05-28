Додик провел параллель между милитаризацией Германии в прошлом и в настоящем

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (РС; энтитет Боснии и Герцеговины), бывший президент автономии Милорад Додик провел параллель между милитаризацией Германии в прошлом и в настоящем. Его слова во время Международного форума по безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сербский народ пережил очень неприятные моменты, когда в немецком обществе господствовал милитаризм. Сегодня носительницей ремилитаризации в Европе является Германия, и существует сильная обеспокоенность по поводу дальнейшего развития мира», — подчеркнул политик.

По его словам, Европа сейчас переходит от политического сообщества к военному альянсу. «Это действительно вызывает у нас тревогу, поэтому мы хотим услышать мнение других важных глобальных факторов», — добавил Додик.

Кроме того, если не остановить ремилитаризацию, то положение сербов и Сербии будет сложным, считает экс-глава РС.

У наших государств возникнет множество проблем Милорад Додик председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской

Руководство РС блокирует вступление Боснии в Севроатлантический альянс (НАТО) и поддерживает развитие экономических и культурных связей с Россией. В апреле российская делегация посетила Республику Сербскую, где проходили торжественные мероприятия по случаю завершения фасадных работ русско-сербского храма Преображения Господня.