15:47, 28 мая 2026

Ограничение сроков больничных объяснили

Экономист Сафонов: Некоторые берут больничный, чтобы компенсировать себе падение доходов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Министерство здравоохранения России планирует изменить правила выдачи больничных листов. Это коснется граждан, которые за последние полгода брали больничный более четырех раз, объяснил в беседе с «Радио КП» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, для таких сотрудников срок больничного предложили сократить до трех дней. Он заметил, что такие меры связаны с желанием некоторых россиян обхитрить систему. «Как только экономические сложности возникают в государстве, связанные с экономическими кризисами или снижением объемов ВВП, появляется такая история, когда граждане, чтобы компенсировать себе падение доходов на предприятиях, берут больничные», — рассказал он.

Сафонов заявил, что случаев, когда сотрудники используют больничный как способ заработка, накопилось много. В некоторых ситуациях подобные схемы даже доводили до возбуждения уголовных дел. Эксперт выразил сомнения насчет того, что проблему удастся решить путем сокращения больничных. Он подчеркнул, что существование подобной незаконной практики говорит об общей проблеме внутри медучреждений.

При этом он напомнил, что в последние годы люди действительно стали чаще болеть в связи с высоким уровнем развития вирусных и инфекционных заболеваний. Говоря о другой стороне вопроса, он заметил, что с новыми поправками многим россиянам придется выходить на работу недолечившимися, что может повлечь серьезные последствия для окружающих.

Ранее в Минздраве выступили за изменение срока выдачи больничных листов. При этом после открытия такого больничного пациента сможет дополнительно осмотреть врачебная комиссия.

