Россия
09:27, 28 мая 2026Россия

В России предложили изменить порядок выдачи больничных листов

Майя Назарова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов в России. Об этом стало известно РИА Новости.

Как следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось агентство, срок выдачи больничного хотят снизить до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще.

В Минздраве пояснили, что после открытия такого больничного пациента сможет дополнительно осмотреть врачебная комиссия. По ее решению листок нетрудоспособности могут продлить или закрыть.

Новые правила не коснутся больничных по беременности, уходу за родственниками, карантину, лечению социально значимых заболеваний, а также случаев госпитализации.

В феврале Минздрав России предлагал открывать больничный на пять дней, если у человека за полгода было четыре и более листков нетрудоспособности. По результатам рассмотрения комиссией он также мог быть продлен или закрыт.

