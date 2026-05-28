Названа полезная для профилактики деменции привычка на кухне

HuffPost: Регулярная готовка может снижать риск деменции
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Директор по исследованиям организации Alzheimer’s Research Сьюзан Кольхаас рассказала, действительно ли регулярная готовка может снижать риск развития деменции у пожилых людей. Эффективность этой привычки для профилактики деменции она оценила в беседе с HuffPost.

По словам Кольхаас, ученые пришли к выводу, что приготовление домашней еды хотя бы раз в неделю связано с более низким риском когнитивных нарушений. Особенно заметный эффект наблюдался у людей, которые раньше редко проводили время на кухне. Авторы работы предположили, что кулинария помогает поддерживать активность мозга и сохранять навыки планирования и концентрации.

Комментируя эти выводы, Кольхаас назвала их предварительными, так как они не доказывают прямую связь между готовкой и защитой от болезни. «Люди, которые регулярно готовят, могут лучше питаться, больше двигаться и в целом иметь более крепкое здоровье», — отметила эксперт. Она добавила, для профилактики деменции важны физическая активность, полноценное питание и социальная вовлеченность.

Ранее невролог Кэролин Фредерикс предупредила, что изменения речи могут указывать на начало развития деменции. По ее словам, тревожным сигналом можно считать ситуации, когда человек забывает, о чем говорил несколько минут назад.

