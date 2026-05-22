Названы указывающие на риск развития деменции особенности речи

Невролог Фредерикс: Трудности с подбором слов не указывают на деменцию
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Невролог Кэролин Фредерикс назвала речевые особенности, которые могут указывать на ухудшение умственных способностей из-за деменции или других заболеваний. Ее цитирует издание HuffPost.

Фредерикс рассказала, что несколько лет назад ученые из Йоркского университета (Великобритания) установили, что риск развития деменции выше, если человеку трудно подбирать слова, он делает паузы и в его речи часто появляются звуки вроде «э-э-э» и «м-м-м». Невролог отмечает, что версия ученых звучит логично, но ее не всегда можно применять к реальным людям. «Речь сильно зависит от культуры и от семьи, а исследование это полностью игнорирует», — подчеркивает Фредерикс.

Она пояснила, что паузы между словами или «мычание» часто связаны не с деменцией, а с привычками, закрепившимися еще в детстве. Также, по мнению специалиста, не стоит бить тревогу, если человек забывает слова. «Трудности с подбором слов могут быть частью нормального старения. Обычно это начинается с имен собственных. Например, человек помнит все об актере, но в моменте не может вспомнить его имя», — рассказала невролог.

Фредерикс добавила, что реально тревожные симптомы выглядят иначе. К примеру, человек не может простыми словами рассказать, что с ним происходит, или повторяет один и тот же вопрос в течение короткого промежутка времени. Также стоит обратить внимание, если забываются привычные действия или маршруты.

Ранее врач-психиатр Мария Штань рассказала, что первые признаки деменции появляются за 10–15 лет до появления явных симптомов. По ее словам, о начале заболевания могут сигнализировать любые изменения в устной и письменной речи.

