12:32, 22 мая 2026

Стало известно о важной договоренности США и Ирана

Al Arabiya: Проект соглашения между США и Ираном представят в ближайшие часы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Окончательный проект возможного соглашения между США и Ираном об урегулировании конфликта, достигнутый при посредничестве Пакистана, должен быть объявлен в течение нескольких часов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Журналисты телеканала утверждают, что получили список ключевых условий соглашения, и он выглядит следующим образом:

  • Немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, включая сушу, море и воздух;
  • Взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре;
  • Прекращение военных операций и прекращение информационной войны;
  • Обязательства по уважению суверенитета, территориальной целостности и невмешательству во внутренние дела;
  • Гарантия свободы судоходства в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе;
  • Создание совместного механизма для мониторинга выполнения обязательств и разрешения споров;
  • Постепенное снятие санкций США в обмен на приверженность Ирана условиям соглашения;
  • Соглашение вступит в силу немедленно после официального объявления обеими сторонами.

Также отмечается, что проект возможного соглашения подтверждает соответствие международному праву и Уставу ООН.

Ранее стало известно, что направленное США предложение мирного урегулирования конфликта частично сгладило разногласия с Ираном. Однако Тегеран заявил о необходимости положить конец одержимости Вашингтона войной.

