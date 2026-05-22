Культовый диджей и номинант на «Грэмми» приедет в Россию

Известный немецкий диджей Пол ван Дайк выступит в России с концертом в 2027 году

Немецкий диджей Пол ван Дайк (настоящее имя — Маттиас Пауль) выступит в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организатора выступления Say Agency.

По информации источника, артист даст два концерта в России: 5 января 2027 года он выступит на площадке VK Stadium в Москве. 7 января также пройдет концерт Маттиаса в Роза Холле, Сочи. Уточняется, что это первый его визит за последние восемь лет.

Пол ван Дайк, известный по хитам For an Angel и Nothing But You, дважды подряд признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag, а также первым в истории получил номинацию на престижную премию «Грэмми» в танцевальной категории.

В апреле английский диджей и продюсер Пол Окенфолд анонсировал концерты в России. Легенда электронной музыки даст четыре концерта.